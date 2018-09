Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale inregistrate in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2018, dupa solutionarea contestatiilor, arata o rata de promovare de 29,7%, cu 2,8% mai mare fața de rezultatele inițiale, anunța Ministerul Educației Naționale, porivit Mediafax.Rezultatele…

- Potrivit datelor furnziate de Ministerul Educatiei Nationale 45.052 de candidati sunt așteptați sa participe, incepand de luni, 20 august, la probele celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2018. Din totalul celor inscrisi, 28.488 de candidați sunt din promotia 2017-2018, iar 16.564…

- Inspectoratul Scolar Judetean a centralizat datele in urma publicarii rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea de vara. Rata de promovare a examenului a crescut la 76,68%, fata de 74,8%, inainte de contestatii. Aproape 400 de note au fost mai mari.

- Rezultatele finale la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi facute publice luni. 44.401 de lucrari au fost contestate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, dintr-un total de 361.919 de lucrari, potrivit unui centralizator al ...