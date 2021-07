Rezultate finale BAC 2021. Notele finale în urma contestațiilor Rezultatele finale la Bacalaureat 2021 vor fi afișate vineri, 9 iulie, pe edu.ro la ora 13:00. Rezultatele la BAC 2021 au fost anunțate luni, 5 iulie, zi in care au fost depuse și contestațiile. 55.982 de absolvenți de liceu nemulțumiți de note au depus contestații, numarul fiind mai mic decat anul trecut, cand au fost depuse 62.500 de contestații. Inainte de contestații, rata cumulata de promovare (promoția 2021 și anterioare) a fost de 67,8%, mai mare cu 5 procente fața de anul trecut. Pentru promoția 2021, rata de promovare este 73,9%, cu 2,5% mai mare fața de anul trecut. Au promovat 86.120… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o mie de contestatii au fost depuse de candidatii din judetul Hunedoara, dupa afisarea primelor rezultate obtinute la sesiunea din aceasta vara a examenului de Bacalaureat, cele mai multe fiind pentru notele obtinute la proba scrisa de Limba si literatura romana, a informat marti Inspectoratul…

- Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 5 iulie (pana la ora 12,00).Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza,…

- Peste 3.000 de absolvenți ai clasei a XII-a, din județul Gorj, sunt așteptați la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021). Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura…

- Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, este programata joi, 1 iulie. Examenul este organizat in 802 centre.Potrivit Ministerului…

- ​Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a revenit asupra cifrelor privind elevii claselor a XII-a și a XIII-a care s-au inscris la examenul de Bacalaureat care incepe pe 28 iunie. Cimpeanu declarase inițial la Digi 24 ca doar 66% s-au inscris. Acum, ministrul a precizat pentru Hotnews ca procentul este,…

- Astazi, 4 iunie este ultima zi de școala pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, care vor susține luna aceasta prima proba a examenului de Bacalaureat. Tot astazi, se incheie inscrierea candidaților la prima sesiune a examenului de Bacalaureat . Examenul de Bacalaureat 2021 va fi organizat, ca și…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna pentru cei ce au picat in prima sesiune. Ministerul Educației…

- Inscrierea elevilor pentru examenul maturitații, pentru prima sesiune, are loc in perioada 31 mai – 4 iunie. Totodata, pe 4 iunie se vor incheia cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, potrivit Ministerului Educației. Prima proba a examenului de Bacalaureat – 14-16 iunie se desfașoara…