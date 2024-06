Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale exit poll-urilor ora 22.00 arata ca, in București, in cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a caștigat detașat alegerile. Primarul Capitalei, Nicușor Dan care ar fi caștigat detașat un nou mandat conform exit-poll-ului de la ora 22:00, a facut declaratii dupa inchiderea…

- Nicusor Dan castiga Primaria Capitalei cu 45% din voturi, iar Gabriela Firea a obtinut 24%, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde, pe baza datelor culese pana la ora 20.00. Primarul general al Capitalei a avut o prima reacție, intr-o declarație de presa chiar in fața sediului Primariei.

- Consorțiul CURS-Avangarde prezinta rezultatele singurului Exit-POLL acreditat oficial de catre Biroul Electoral Central. Conform datelor Exit-POLL, Nicușor Dan a caștigat Primaria Capitalei cu 45%, in timp ce Gabriela Firea are doar 45%. De asemenea, la votul politic pentru Consiliul General al Primariei…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Primarul Capitalei a fost intrebat luni daca isi pastreaza opinia privind refuzul de a participa la o dezbatere cu contracandidatul sau de la PNL, Sebastian Burduja. ”Aceeasi parere. Am spus de mai multe ori, din nefericire, suntem in alegeri intr-un singur tur si conteaza doar primii doi candidati.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca Nicusor Dan are mari sanse sa castige batalia pentru Primaria Capitalei, in conditiile in care Gabriela Firea are de recuperat sapte procente, ceea ce reprezinta mult, asa cum indica si ultimul sondaj Avangarde. Despre Marcel Ciolacu, fostul sef de stat…

- Gabriela Firea ar fi pe locul al doilea in preferințele de vot pentru Primaria Capitalei, dupa Nicușor Dan, indica un sondaj realizat de grupul Avangarde, la comanda PSD. Aceasta ierarhie este prezentata la data de 28 aprilie 2024, la doar cateva zile dupa ce Gabriela Firea s-a relansat in competiția…

- Presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat la emisiunea Jurnalul de seara, de la Digi24, ca, daca va fi ales sa candideze pentru Primaria Capitalei, se va lupta atat cu atat cu Nicușor Dan, cu Gabriela Firea, dar și cu Piedone. „Am spus de la preluarea filialei București a PNL ca sunt…