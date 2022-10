Stiri pe aceeasi tema

- Partidul conservator al fostului premier bulgar Boiko Borisov s-a clasat pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, potrivit sondajelor publicate la iesirea de la urne, insa ar putea avea probleme in a gasi parteneri pentru a guverna, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Partidul…

- Partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier bulgar Boiko Borisov pare sa fi castigat alegerile parlamentare de duminica, cu aproximativ 24,6%-25,5% din voturi, au aratat sondajele Gallup International și Alpha Research, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bulgarii sunt chemați duminica la urne pentru a patra oara in mai puțin de doi ani in timp ce sondajele recente arata ca va fi un parlament fracturat, cu pana la opt partide politice, dar in fruntea clasamentului sunt cele doua partide care au facut schimb de putere la alegerile precedente, potrivit…

- Partidul „Cetateni pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei” in coalitie cu Uniunea Fortelor Democratice (GERB-SDS) este in frunte cu o saptamana inainte de alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria.

- Partidul istoric la putere in Angola a castigat alegerile legislative, victorie in urma careia presedintele Joao Lourenco obtine un al doilea mandat, potrivit rezultatelor oficiale definitive anuntate luni, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Parlamentara republicana Liz Cheney, reprezentanta republicanilor anti-Trump și fiica fostului vicepreședinte american Dick Cheney, s-a angajat marti, dupa ce a pierdut alegerile primare in fata unei protejate a miliardarului, sa faca „tot ce trebuie” pentru ca fostul presedinte sa nu mai ajunga niciodata…

- Coaliția de guvernamant a Japoniei a caștigat duminica la alegerile pentru camera superioara, care au capatat o importanța sporita dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat vineri in orașul Nara, in timp ce ținea un discurs de susținere a candidaților…

- Alegatorii japonezi au inceput sa voteze duminica pentru reinnoirea a jumatate din camera superioara a parlamentului, alegeri eclipsate in mare masura de asasinarea fostului prim-ministru Shinzo Abe in urma cu doua zile, in timpul unui miting electoral la Nara, transmite AFP preluat de agerpres.…