- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- La mai bine de o luna de cand a anunțat divorțul de soțul ei, Andreea Antonescu s-a indragostit și are o relație cu un barbat, de aproape trei saptamani. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment organizat de revista Elle, iar de atunci sunt nedesparțiți. Andreea Antonescu l-a cunoscut pe Ștefan Manolache…

- Primii romani au votat deja pentru alegerile prezidentiale. Este vorba de mai multi romani din strainatate care au ales sa voteze prin corespondenta, plicurile acestora fiind deja la posta.

- Peste 1.700 de absolvenți de liceu si peste 680 de absolventi de facultate și-au depus dosarele in primele doua zile ale celei de-a doua sesiuni de admitere organizate de Universitatea Babes-Bolyai pentru anul universitar 2019-2020, cifrele fiind mai mari decat cele inregistrate in aceeași perioada…

- In ultima perioada, Nelu Ploieșteanu a trecut prin momente grele. Dupa ce fiul lui, Mihaița, a murit, ginerele a avut probleme cu legea. Recent, mascații au dat buzna in casa artistului. Celebrul artist ar fi ajuns in aceasta situație dupa ce ginerele sau ar fi șantajat un dezvoltator imobiliar de origine…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Vedeta și-a anunțat fanii ca se afla internata, iar acum, soțul acesteia, Marius Elisei a facut primele declarații. ,,Oana a avut o mica problema si a trebuit…

- Uniunea Salvați Bsarabia (USB) și-a desemnat primii candidați pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie. Astfel, pentru raionul Florești a fost inaintat Vladimir Gutium, actualul vicepreședinte al raionului, iar Sergiu Gulii va candida din partea USB pentru primaria orașului Florești.