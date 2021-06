Rezultate Evaluarea Națională: Peste 73% din totalul candidaților au obținut note peste 5 Procentul candidaților covasneni care au obținut note peste 5, la Evaluarea Naționala, este 73,78%, conform rezultatelor inițiale. La Evaluarea Naționala s-au inscris, in județul Covasna, 1567 candidați și au fost prezenți la probe 1472. Dintre aceștia, 1086, adica 73,78%, au obținut note peste 5, conform rezultatelor inițiale. Pe probe, situația la nivel de județ se […] Articolul Rezultate Evaluarea Naționala: Peste 73% din totalul candidaților au obținut note peste 5 apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul campaniei de vaccinare impotriva virusului SARS-Cov-2, s-au vaccinat 1131 de cadre didactice, reprezentand 41,86 % din cele 2700 persoane angajate in sistemul de invațamant preuniversitar din județul Covasna, arata datele centralizate vineri, 11 iunie, la nivelul Inspectoratului Școlar…

- In Sfantu Gheorghe a fost pusa in funcțiune o noua stație de monitorizare a aerului, parte din Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații Aerului. Astfel, in oraș funcționeaza acum doua asemenea stații ce masoara și inregistreaza date privind calitatea aerului. Primaria Sfantu Gheorghe a dat recent…

- Mai multi lucratori din domeniul HoReCa si organizatori de evenimente din municipiul Sfantu Gheorghe au initiat un protest inedit impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, sub genericul „Casatoreste-te intr-un supermarket”. Acestia au inscenat o nunta…

- Doar patru persoane mai sunt inscrise pe listele de asteptare pentru vaccinarea anti-COVID-19 in Covasna, in conditiile in care sunt disponibile peste 4.000 de locuri in cele sapte centre deschise in judet, conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) aratand ca acesta este un lucru pozitiv care demonstreaza…

- Un numar de 5.000 de puieti vor fi plantati primavara aceasta la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre statiunea Sugas Bai, printr-un program de educatie ecologica si civica initiat de Fundatia Comunitara (HKA) Covasna. Conducerea fundatiei a precizat luni ca 1.500 de puieti au fost plantati la…

- Poeta Magda Isanos s-a nascut la 17 aprilie 1916, la Iasi, parintii sai, Mihail si Elisabeta Isanos, fiind medici. A urmat cursurile Liceului Eparhial din Chisinau, apoi, incepand din 1934, cursurile Facultatii de Drept a Universitatii din Iasi. Dupa absolvire, a profesat, pentru scurt timp, avocatura…

- Szabo Zsolt, un profesor de limba si literatura romana din municipiul Gheorgheni, membru al PLUS, a fost investit joi in functia de prefect al judetului Harghita, el declarand ca isi doreste sa fie un factor de echilibru, de stabilitate si de uniune. „Vreau sa va asigur ca voi veghea la respectarea…