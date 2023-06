Stiri pe aceeasi tema

- BIROUL DE PRESA al Ministerului Educației: Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 19 iunie – 4 iulie 2023. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500…

