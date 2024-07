Rezultate Evaluarea Națională 2024. Notele au fost publicate pe edu.ro Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate miercuri, 3 iulie, pe evaluare.edu.ro, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației. Rezultatele pe județe vor fi disponibile și pe Digi24.ro. Ca și in anii precedenți, rezultatele la Evaluare Naționala sunt publicate in format anonimizat. Dupa afișarea primelor rezultate, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar […] Articolul Rezultate Evaluarea Naționala 2024. Notele au fost publicate pe edu.ro apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

