Rezultate Evaluarea Națională 2023. Anunțul făcut de Ministerul Educației Rezultate Evaluarea Naționala 2023. Anunțul facut de Ministerul Educației. Elevii de clasa a VIII-a au susținut in aceasta saptamana Evaluarea Naționala 2023. Prima proba de la Evaluarea Naționala 2023 a fost cea la Limba și Literatura Romana. A urmat apoi miercuri proba scrisa la Matematica, iar vineri proba scrisa la Limba Materna, pe care doar unii elevi au fost nevoiți sa o susțina. Trebuie menționat ca deși nu exista varianta de admis/respins pentru ei, media obținuta este extrem de importanta pentru a putea continua la liceul dorit. Rezultate Evaluarea Naționala 2023. Anunțul facut de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

