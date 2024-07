Rezultate EVALUARE NAȚIONALĂ 2024: Când se afișează notele pentru elevii de clasa a VIII-a Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: Cand se afișeaza notele pentru elevii de clasa a VIII-a Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: Cand se afișeaza notele pentru elevii de clasa a VIII-a Ministerul Educației a anunțat ca rezultatele la Evaluare Naționala 2024 vor fi afișate pe pagina dedicata de pe edu.ro și la școlile unde au susținut elevii examenele, pe data de 3 iulie, pana la ora 14.00. Rezultatele la Evaluare Naționala 2024, […] Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: Cand se afișeaza notele pentru elevii de clasa a VIII-a Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

