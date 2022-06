Rezultate EVALUARE NAȚIONALĂ 2022: ce trebuie să știe elevii despre afișarea notelor. Cum pot fi depuse contestații Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2022: ce trebuie sa știe elevii despre afișarea notelor. Cum pot fi depuse contestații Rezultatele la Evaluare Naționala 2022 vor fi afișate joi, 23 iunie, pana la ora 14.00. Listele cu notele și mediile elevilor vor fi anonimizate, adica in locul numelui elevului va aparea codul acestuia primit la examen. Dupa probele susținute in perioada 14-17 iunie, elevii afla primele rezultate joi, 23 iunie, pana la ora 14.00. Pot […] Citește Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2022: ce trebuie sa știe elevii despre afișarea notelor. Cum pot fi depuse contestații in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

