Absolvenții claselor a VIII-a din Caras-Severin au susținut saptamana trecuta probele scrise la Evaluare Naționala 2021 și acum așteapta rezultatele pentru a se putea hotari la ce liceu vor merge mai departe. Rezultatele la Evaluare Naționala 2021 in Caras-Severin vor fi publicate pe edu.ro și in format fizic la avizierele școlilor in care s-au dat examenele. Notele vor fi și anul acesta, la fel ca in 2020 anonimizate, pentru a respecta prevederile Uniunii Europene cu privire la protecția datelor personale. Vezi aici rezultatele la Evaluare Naționala in Caras-Severin Elevii din Caras-Severin…