REZULTATE Evaluare Națională 2021. Când se afișează notele și unde se depun contestațiile Emoții mari pentru absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Naționala, saptamana trecuta. Marți, 29 iunie, se afișeaza rezultatele obținute la examen. Rezultatele primei etape a Evaluarii Naționale 2021 vor fi afișate in cursul zilei de marti, cel mai tarziu pana la ora 14.00, pe site-ul deschis special in acest scop de catre Ministerul Educației, […] The post REZULTATE Evaluare Naționala 2021. Cand se afișeaza notele și unde se depun contestațiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

