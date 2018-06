Rezultate Evaluare Nationala 2018. Notele pe judete la Capacitate. Cum se depun contestatiile? Vom publica notele pe judete imediat ce ele vor fi disponibile pe edu.ro. Rezultate Evaluare Nationala 2018 Alba Rezultate Evaluare Nationala 2018 Arad Rezultate Evaluare Nationala 2018 Arges Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bacau Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bihor Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bistrita Nasaud Rezultate Evaluare Nationala 2018 Botosani Rezultate Evaluare Nationala 2018 Braila Rezultate Evaluare Nationala 2018 Brasov Rezultate Evaluare Nationala 2018 Bucuresti ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei publica notele de la Capacitate. Primele rezultate se afișeaza pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2018 vor fi facute publice marți, pana in ora 12, urmand ca sambata, dupa soluționarea contestațiilor, sa fie afișate și notele finale, informeaza hotnews.ro.

- Rezultatele din județul Braila la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 BRAILA. Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, a fost organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna. Elevii din Braila afla marti primele rezultate obtinute la…

- La aceasta ora, Politia Romana desfasoara o actiune pe raza a 6 judete si in Capitala, in cadrul careia sunt efectuate 30 de perchezitii la persoane si firme banuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, cu marfuri importate din China. In aceasta dimineata, politistii…

- Perchezitii DIICOT in Bucuresti și 28 de judete. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) efectueaza, miercuri dimineata, pe 16 mai, 238 de perchezitii domiciliare in Buzau, alte 27 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un…

- Sunt perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Mures si Constanta, marti dimineata, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului intracomunitar cu materiale de constructii, prejudiciul estimat fiind de 1,7 milioane lei.

- REZULTATE SIMULARE bacalaureat 2018. Elevii de clasa a XII-a au sustinut joi, 22 martie, simularea la a treia proba scrisa a Bacalaureatului, cea la alegere, in functie de profil sau specializare. REZULTATE SIMULARE BAC 2018. Elevii de la profilul real au avut de ales intre biologie, fizica,…