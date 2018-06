Rezultate Evaluare Nationala 2018 Maramures edu.ro: Notele la Capacitate 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Evaluare Nationala 2018. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Imediat dupa ce notele din pe judete vor fi disponibile pe edu.ro. Calendarul…

- Rezultate Evaluare Nationala 2018. Elevii vor afla primele note, la Romana si Matematica Capacitate marti, 19 iunie. Iata cum se depun contestatiile. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul orar 14:00 – 19:00. Rezultatele finale…

- Cei peste 150.000 de absolventi de clasa a VIII-a vor sustine miercuri proba la Matematica la Evaluarea Nationala, iar joi, proba la Limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi afisate pe 19 iunie, iar rezultatele finale vor fi anuntate in 23 iunie. Examenul va incepe la ora 9:00,…

- Joi, absolventii de gimnaziu apartinand minoritatilor nationale vor sustine proba de Limba si literatura materna.Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30. Timpul destinat elaborarii unei…

- Absolvenții de clasa a VIII-a susțin astazi examenul la matematica, in cadrul Evaluarii Naționale. Elevii trebuie sa știe ca aceasta proba se desfașoara in aceleași condiții ca și proba de luni, de la limba și literatura romana. Astfel, evaluarea candidaților va incepe la ora 9:00,…

- Examenul incepe astazi, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este programata matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12, iar in aceeași zi se pot depune contestații (in intervalul orar 14-19). Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a precizat, prin intermediul unui comunicat, cați absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris la Evaluarea Nationala 2018, conform datelor centralizate pana sambata, 9 iunie, la ora 12:00. Astfel, in aplicația informatica figurau 150.310 candidați (99,69%) inscriși…

- Elevii claselor a VI-a vor sustine azi, 23 mai, prima proba din cadrul Evaluarii Nationale – cea la limba si comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Joi, urmeaza proba la matematica si stiintele naturii. Testele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si…