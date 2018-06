Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare.edu.ro 2018 Mures. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Dupa ce saptamana trecuta elevii de clasa a 8-a au sustinut Evaluarea Nationala 2018, acum ei asteapta cu nerabdare notele. Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Primele note Evaluare Nationala 2018…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, primele rezultate la Evaluarea Nationala (limba si literatura romana, matematica, limba materna) vor fi afisate marti, 19 iunie, pana la ora 12. Elevii vor putea sa-si afle notele la unitatea de invatamant in care sunt inscrisi sau pe…

- Unde se pot verifica notele de la Evaluarea Naționala Conform regulamentului de pe edu.ro, initial vor fi anuntate primele rezultate, urmand ca, dupa contestatii, sa fie publicate mediile finale. Oficial, 150.602 candidati au fost inscrisi la examenul de Evaluare Nationala. Calendarul afisarii…

- Ultima proba - la Limba si literatura materna - a Evaluarii Nationale are loc joi. Primele rezultate ale examenului vor fi afisate pe 19 iunie, iar rezultatele finale vor fi anuntate in 23 iunie.

- Joi, absolventii de gimnaziu apartinand minoritatilor nationale vor sustine proba de Limba si literatura materna.Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30. Timpul destinat elaborarii unei…

- Cum faci contestatie la rezultatele de la Evaluarea Nationala 2018 pentru clasa a 8-a . Elevii care sustin saptamana aceasta Evaluarea Nationala 2018 afla pe 19 iunie 2018 primele rezultate. In aceeasi zi, candidatii nemultumiti de notele obtinute pot depune contestatie. Toate informatiile despre EVALUAREA…

- Fisele de inscriere se pot completa in perioada 29 iunie - 3 iulie, intre orele 9,00 - 17,00. EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile. Luni incepe EVALUAREA NATIONALA - proba scrisa la romana EVALUARE NATIONALA 2018. Potrivit calendarului aprobat de…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Luni, 11 iunie, incepe Evaluarea Nationala, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, in 13 iunie se va sustine proba scrisa la matematica, iar pe 14 iunie elevii apartinand minoritatilor nationale vor participa la proba scrisa la limba si literatura materna. SUBIECTE…