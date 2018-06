REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2018 Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere. Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018 MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN Cum semedia delade calcul a mediei dela2018 MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN MA = media de admitere; ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII; … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

