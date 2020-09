Stiri pe aceeasi tema

- Mii de suedezi au primit rezultate gresite dupa ce au fost testate pentru COVID-19, au anuntat marti autoritatile medicale in cadrul unei conferinte de presa, relateaza dpa. Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus, afectand statisticile…

- Doi medici specialisti au explicat de ce apar uneori rezultate fals negative sau pozitive in urma testarii cu aparatele RT-PCR (Reverse transcription olymerase chain reaction). Chiar daca testul este considerat standardul de aur in diagnosticul COVID-19, are un minus: este extrem de sensibil.

- Pentru a preveni raspandirea epidemiei de Coronavirus, Primaria Beclean cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, au hotarat ca taxa de intrare in Weekend sa fie dublata. De asemenea, a fost stabilit un numar maxim de persoane care pot fi prezente concomitent in complex. Cei…

- Ministerul Sanatații a relansat campania naționala de prevenire a cancerului de col uterin: „Pastreaza sanatatea! Fa testul citologic!” Specialiștii spun ca numarul solicitarilor la ginecolog a scazut in pandemie, din cauza ca in perioada starii de urgența erau

- Ziarul Unirea Evaluare Naționala 2020 Elevii de 10 curat ai județului Alba! Ada, Rebeca și Șerban, cei trei elevi din aceeași clasa de la Colegiul National “Lucian Blaga” Sebeș, a caror rezultate au fost remarcabile la Evaluare Anul acesta, elita elevilor de nota 10 din județul Alba a fost preponderent…

- Pompierul din cadrul detasamentului ISU de la Campina a fost confirmat COVID-19 pozitiv de laboratorul de la Bucuresti. 15 dintre cei 28 de pompieri, angajati ai aceluiasi detasament, au fost testati negativ pentru coronavirus, potrivit unor surse medicale.

- Un scandal de proporții sta sa explodeze in jurul guvernarii liberale din cauza camarilei din interiorul Guvernului Romaniei.Toate acestea vin ca o furtuna peste Ludovic Orban pentru ca a promis la inceput de mandat ca va termina cu 'pilaraia și nepotismul' din instituții. Citește mai…