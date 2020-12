REZULTATE dupa numararea a 50% dintre sectii: PSD 30,85% PNL 25,18%

Stiri pe aceeasi tema

- Diferența dintre PSD și PNL este de peste 5%, dupa ce BEC a contabilizat rezultatele din 2.443 de secții. Pe locul 3 este UDMR, iar pe locul 4 este USR-PLUS, care depașește 10%. PSD 30,78% PNL 25,58% UDMR 11,20%USR 10,08%Pro Romania 4,65%PMP 4,90%Citește…

- Peste 222.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 18,00, pentru reprezentantii lor in viitorul Legislativ din Romania, potrivit Agerpres. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In…

- Arizona mai are de numarat aproximativ 450.000 de voturi, au anuntat joi autoritatie electorale, relateaza The Associated Press, care precizeaza ca a atribuit o victorie in acest stat democratului Joe Biden, anunța news.ro.Biden il devanseaza pe Trump cu 2,35 de puncte procentuale in Arizona,…

- Potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana astazi (marți) la ora 9.00, candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 se mentin cu cele mai multe voturi. Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 – Clotilde Armand, Radu Mihaiu si…

- Alegatorii din comuna Geaca au avut de ales intre doi candidați pentru primarie, la alegerile locale de duminica: viceprimarul in funcție Moldovan Sofronie-Mihail (PNL) și un tanar de 26 de ani, Daniel Cheța (PRO Romania). Moldovan a caștigat cele mai multe voturi in patru secții, iar Cheța a ieșit…

- Alin Tișe a caștigat județul Cluj cu peste 50% din voturi, conform datelor obținute dupa numararea voturilor din 500 de secții, mai fiind de numarat voturile din inca 160 de secții.Potrivit surselor Știri de Cluj Alin Tișe a obținut 55% din voturile exprimate pentru funcția de președinte al Consiliului…

- Dupa numararea paralela a voturilor din 143 de secții de votare din Cluj-Napoca din totalul de 183, Emil Boc a câștigat alegerile pentru funcția de primar la Cluj-Napoca obținând un scor imens: 74,72%. El este urmat de Emanuel Ungureanu (USR-PLUS),…