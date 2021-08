Rezultate din Bundesliga

Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti ramasi blocati pe un traseu extrem de dificil din Masivul Bucegi au fost recuperati, sambata, in cadrul unei actiuni extrem de dificile, ei fiind extrasi cu ajutorul unui elicopter, potrivit news.ro. Conform reprezentantilor Salvamont Busteni, care au participat la actiunea de…

- Guvernul din Myanmar a arestat inca doi jurnalisti, a anuntat, sambata, Myawaddy TV, potrivit Reuters, potrivit news.ro. Sithu Aung Myint, editorialist la site-ul Frontier Myanmar si colaborator al Voice of America, si Htet Htet Khine, jurnalista freelancer care a colaborat cu BBC, au fost…

- Borussia Dortmund a cedat surprinzator sambata pe terenul lui Freiburg, cu 2-1, in etapa a 2-a a Bundesligii, potrivit Agerpres. Freiburg a reusit doua goluri spectaculoase prin Vincenzo Grifo, in minutul 6, si Roland Sallai (53). Dortmund, cu vedeta Erling Haaland in zi slaba, a redus din handicap…

- Un barbat din Bucuresti a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere pentru pietoni din orasul Slatina, potrivit news.ro. In imaginile surprinse in momentul accidentului se vede cum soferul care a provocat accidentul nu franeaza deloc, iar in urma impactului pietonul…

- Doua varfuri de cartus si un tub de cartus, precum si o grenada de panoplie au fost gasite langa un tomberon de gunoi amplasat in cartierul Cetate din municipiul Alba Iulia, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. "In aceasta dimineata, printr-ul…

- Viorel Hrebenciuc, fost lider al PSD, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Brașov. Decizia nu este definitiva. Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati la cate doi ani de inchisoare de Curtea de Apel Brasov. In timp ce pentru Ioan Adam judecatorii au dispus…