Rezultate dezastruoase la prima sesiune a Bacalaureatului 2018

Rata de promovabilitate, inainte de depunerea contestațiilor, in Teleorman, este de 47,3% Primele rezultate ale sesiunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2018 au fost afișate pe site-ul edu.ro, ieri, 4 iulie, in jurul orelor 10:30. Potrivit avestora, rata de promovabilitate, inainte de rezolvarea contestațiilor, in județul Teleorman, este de 47,3%, cu peste 20 de procente