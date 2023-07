Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Titularizare 2023: Cand se afișeaza notele la examen? Pentru postul de titular, candidații trebuie sa obțina cel puțin 7 Rezultate Titularizare 2023: Cand se afișeaza notele la examen? Pentru postul de titular, candidații trebuie sa obțina cel puțin 7 Potrivit reprezentantilor Ministerului…

- Elevii care au facut contestații la Evaluarea Naționala 2023 afla marți, 4 iulie, cum au fost acestea soluționate. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2023 vor fi afișate pe evaluare.edu.ro.

- Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALA 2023: Astazi se afișeaza notele dupa contestații, pe edu.ro Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALA 2023: Astazi se afișeaza notele dupa contestații, pe edu.ro Elevii care au formulat contestații la Evaluarea Naționala 2023 vor primi rezultatele finale astazi, 4 iulie.…

- Emotii mari, astazi, pentru absolventii de liceu: se afiseaza rezultatele la BAC. Notele se pot afla fie de pe site-ul bacalaureat.edu.ro, fie de la avizierele liceelor. Ca in fiecare an, notele sunt anonimizate, astfel ca elevii vor putea gasi rezultatele cautand dupa codul pe care l-au primit la inceputul…

- Luni, 3 iulie, pana la ora 12.00, Ministerul Educației va publica notele la examenele de Bacalaureat 2023, pe platforma edu.ro. Rezultatele vor fi afișate, totodata, la avizierele liceelor unde s-au dat probele.Elevii care intra pe platforma edu.ro pentru a afla notele trebuie sa introduca codul primit…

- LUNI: Se afișeaza rezultatele la Examenul de Bacalaureat 2023. Pana la ce ora se pot depune contestațiile Luni, 3 iulie 2023 va fi afișarea rezultatelor la probele scrise la Examenul de Bacalureat 2023. Notele vor fi afișate pana la ora 12.00 și depunerea contestațiilor se va face in intervalul 12.00…

- Luni, 3 iulie, pana la ora 12.00, Ministerul Educației va publica notele la examenele de Bacalaureat 2023, pe platforma edu.ro. Rezultatele vor fi afișate, totodata, la avizierele liceelor unde s-au dat probele.Elevii care intra pe platforma edu.ro pentru a afla notele trebuie sa introduca codul primit…

- Rezultate Bac Olimpici 2023. Sesiunea speciala pentru olimpici a examenului de Bacalaureat 2023 a inceput pe data de 15 mai, cu proba scrisa la Limba și literatura materna. Inscrierile au avut loc in zilele de 11 și 12 mai 2023, iar probleme se vor desfașura in perioada 15-25 mai. Aflați in randurile…