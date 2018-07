Rezultate Definitivat 2018 edu.ro. Primele rezultate ale examenului national de definitivare vor fi afisate, marti (24 iulie), la sediile centrelor de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse in zilele de 24 iulie si 25 iulie, pana la ora 14:00, iar rezultatele finale vor fi afisate in data de 27 iulie. Potrivit calendarului aprobat […] The post Rezultate Definitivat 2018. Primele note pentru profesori, de la EDU.RO appeared first on Cancan.ro .