- O noua perfomanta la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi: Ioana-Roxana Bacalie, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Automatica si Calculatoare a obtinut medalia de argint la Olimpiada Internationala de Matematica SEEMOUS 2022, competitie care a avut loc in Palic, Serbia. Ioana-Roxana…

- Mentiune și medalie de argint la etapa nationala a Olimpiadei de Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (T.I.C.) au fost aduse in acest an de Alexandru Nagy, elev in clasa a XI-a A, profilul matematica-informatica (intensiv informatica) de la Liceul Teoretic “David Prodan” din Cugir. Acest rezultat…

- Sport Opt echipe participante la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar – baschet fete licee, de la Turnu Magurele mai 20, 2022 09:03 Joi, 19 mai 2022, ora 18,30, a avut loc la Colegiul Național “Unirea” Turnu Magurele festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar de baschet…

- Tinerii luptatori de la CSȘ Lugoj au urcat pe podium și la Campionatul Național Individual U15 de lupte libere, greco-romane și lupte feminine, care a avut loc la Tg. Mureș. Cele trei medalii pentru CSȘ Lugoj au fost obținute de: Alexandru Gross – medalie de argint și titlul de…

Doi elevi de la Colegiul "Emil Negruțiu" din Turda au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Naționala de Agricultura – Medicina Veterinara, care s-a desfășurat la București!

- Echipa Delta Force de la Liceul Național de Informatica din Arad, una dintre cele patru care au reprezentat Romania la Campionatul Mondial de Robotica, a caștigat marea competiție din Houston, SUA, desfașurata in perioada 20-23 aprilie. „Libertatea” a vorbit cu elevii despre experiența concursului…

- Cinci elevi ai Colegiului Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești au intrat, dupa probele de baraj de la Olimpiada Naționala, in loturile naționale pentru concursurile de Informatica. Toți cei cinci sunt pregatiți și in cadrul Centrului Județean de Excelența Prahova, coordonat de prof. Dana…

- Echipa de robotica a Colegiului National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti a obtinut marele premiu Inspire Award 1, la Olimpiada Nationala de Robotica First Tech Challenge organizata de asociatia Natie prin Educatie, desfasurata la Bucuresti 1-3 aprile 2022, competitie la care au concurat 175 de echipe…