In perioada 24-28 aprilie 2023 a avut loc etapa naționala a Concursului de Consiliere Școlara prin Artterapie „EXPRIMA-T E LIBER!”, concurs organizat anual de catre Centrul Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Salaj in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Salaj și Consiliul Județean Salaj.Proiectul este inscris in Calendarul Activitaților Educative Naționale Nr. 24953/06.02.2023 – Poziția 17In acest an școlar, tema concursului a fost Orientarea in cariera, cu titlul sugestiv: „JOBenul carierei!” Competiția a fost structurata in patru secțiuni: Sceneta/monolog, Meloterapie cu…