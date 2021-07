Evaluarea Naţională, etapa specială continuă marţi, cu proba la Matematică

Evaluarea Naţională, etapa specială continuă marţi, cu proba la Matematică, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei The post Evaluarea Naţională, etapa specială continuă marţi, cu proba la Matematică first appeared on Partener… [citeste mai departe]