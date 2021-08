Stiri pe aceeasi tema

- 33,3 : rata de promovare inregistrata in judetul Constanta in sesiunea august septembrie a examenului national de bacalaureat 2021 inainte de contestatii . Rata de promovare inregistrata in sesiunea august septembrie a examenului national de bacalaureat 2021 este 30,3 . In aceeasi sesiune a anului trecut,…

- Ministerul Educatiei a publicat, marti, primele rezultate ale sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat. Rata de promovare este 30,3%, inaintea contestatiilor si nu s-a inregistrat nicio medie de 10, potrivit news.ro.”Rata de promovare inregistrata in sesiunea august - septembrie a examenului national de…

- Au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021 (inainte de contestații) Din totalul candidaților promovați (137), 97 fac parte din promotia curenta, iar 40 de candidati provin din promotiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2020-2021 este de 34,64%.…

- In vederea susținerii probelor scrise din a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2021, in județul Cluj, s-au inscris 931 candidați. Din totalul celor inscrisi, 638 candidați provin din promotia 2020-2021, iar 293 sunt candidați din promotiile anterioare. Probele scrise din cadrul examenului…

- Rata de promovare, in prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2021 a crescut in județul Cluj de la 84.10% la 85.24%, dupa soluționarea contestațiilor Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat vineri, 9 iulie 2021, rezultatele finale obținute de catre absolvenții…

- Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021 au fost afișate astazi, 9 iulie, in centrele de examen și pe site-ul dedicat. Rata de promovare (absolvenți din promoția curenta și din promoțiile anterioare),…

- Rata cumulata de promovare la Bacalaureat inainte de contestatii este de 67,8%, in crestere cu aproximativ 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut – 62,9%, a informat, luni, Ministerul Educatiei. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, pentru promotia…

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. In total 11727 de candidați au promovat examenul național de Bacalaureat in sesiunea de baza, pana la desfașurarea contestațiilor, ceea ce constituie 72,33% din numarul total de candidați admiși in sesiune, rata promovabilitații fiind in ascensiune cu circa 4,4 puncte…