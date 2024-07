Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, ca rata de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat este de 76,4% in crestere cu 3,6% fata de anul trecut (72,8%). Notele sunt peste cele de la simularea Bacalaureatului, cand aproape 40% dintre elevii de clasa a XII-a nu au luat nota…

- Ministerul Educației a publicat luni, 8 iulie 2024, rezultatele probelor Bacalaureatului 2024. In județul Olt nu s-a inregistrat nicio medie de 10, deși sunt sute de note maxime obținute de catre candidați. Rata de promovare pentru promoția curenta este de 75,4%, rezultat comparabil cu cel din 2023.

- Rezultate BACALAUREAT 2024 in ALBA: rata de promovare de 80,3% mai mare fața de anul trecut. Harta mediilor de 10 Rezultate Bacalaureat 2024 in Alba: rata de promovare a examenului in județ este de 80,3% mai mare fața de anul trecut. A fost o medie de 10. Pentru seria curenta, rata de promovare este…

- Rezultatele Bacalaureatului 2024 au fost publicate, aducand vești bune pentru 99.371 de candidați care au promovat examenul. 39 de elevi din toata țara au media 10. Unul singur dintre aceștia este din Timiș, mai exact de la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara. Ministerul Educației a publicat…

- Dupa ce un scuter aproape ca a fost inghițit de un crater aparut in asfalt, pe o strada din Cluj- Napoca, un șofer oprit la o cafenea a vazut cum mașina i s-a scufundat intr-o groapa aparuta brusc, la Galați. O strada din Galați a inceput sa se surpe. O mașina parcata in fața unei […] The post FOTO.…

- Cetatenii din 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita pot obține certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere. Potrivit MAI, incepand de marti, 14 mai, cetatenii din urmatoarele municipii, orase si comune pot accesa digital serviciile de inregistrare a evenimentelor…

- 14 prefecti si 11 subprefecti au fost eliberati din functii de Guvern , in sedinta de joi, pentru a putea candida la alegerile locale din 9 iunie. ”La capitolul eliberari din functie, este vorba de 14 prefecti si de 11 subprefecti. La capitolul numiri este vorba de 14 prefecti si 7 subprefecti. Legea…

- Președintele Klaus Iohannis cere noi recruți in Armata, in timp ce este in discuție un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, care urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbateri in regim de urgența. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile fundamentale ale statului roman.…