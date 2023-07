Rezultate BACALAUREAT 2023. Luni se afișează notele la BAC 2023/Când pot fi depuse contestațiile Zi cu emoții pentru absolvenții de liceu care au dat „examenul maturitații”. Luni, 3 iulie, se afișeaza rezultatele la BACALAUREAT 2023. Conform calendarului examenului de Bacalaureat, afișarea rezultatelor la BAC 2023 – in centrele de examen și online (pe www.bacalaureat.edu.ro) – urmeaza sa aiba loc in data de 3 iulie, pana la ora 12:00, dupa […] The post Rezultate BACALAUREAT 2023. Luni se afișeaza notele la BAC 2023/Cand pot fi depuse contestațiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

