Rezultate Bacalaureat 2023. Când și cum se pot depune contestații Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate luni, pana la ora 12,00, in centrele de examen si online pe www.bacalaureat.edu.ro/. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații in aceeași zi. Afisarea rezultatelor finale, dupa rezolvarea contestatiilor, va fi facuta in 7 iulie. Rezultate Bacalaureat 2023. Ministerul Educației va anunțat luni dimineața primele rezultate de la Bacalaureat 2023, sesiunea iunie. Elevii nemulțumiți de notele primite pot depune contestații. Potrivit Ministerului Educatiei, candidatii care contesta rezultatul initial al evaluarii trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

