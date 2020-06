Rezultate Bacalaureat 2020. Pentru prima data in acest an s-a hotarat anonimizarea rezultatelor, in conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

REZULTATE BACALAUREAT 2020 EDU.RO. Anunt OFICIAL de la Ministerul Educatiei,…