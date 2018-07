Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Bacalaureat 2018. Elevii clasei a XII-a care au susținut examenul de BAC in perioada 25-28 iunie vor putea afla primele rezultate pe 4 iulie 2018. Tot atunci se pot depune și contestațiile notelor obținute.

- Documente atasate: Bareme Matematica Profil Mate-Info Subiect Matematica Profil Mate-Info Bareme Matematica Profil Stiintele Naturii Subiecte Matematica Profil Stiintele Naturii Bareme Matematica Profil Tehnologic Subiecte Matematica Profil Tehnologic Bareme Matematica Profil Pedagogic Subiect Matematica…

- Luni, 25 iunie, incepe sesiunea scrisa a bacalaureatului pentru absolvenții de liceu din acest an și pentru cei din seriile anterioare. In jur de 4.000 de elevi au fost arondați pe cele 12 centre de examen organizate in județul Neamț. Examenul este supravegheat video și audio, sistemele trebuie amplasate…

- Libertatea.ro: Sambata, 23 iunie, elevii vor afla de note au obținut la examen, dupa recorectarea lucrarilor contestate. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Luni, 11 iunie, elevii au susținut Evaluarea Naționala 2018 la Romana, iar miercuri, 13 iunie au susținut Evaluarea Naționala…

- Absolvenții de clasa a VIII-a susțin astazi examenul la matematica, in cadrul Evaluarii Naționale. Elevii trebuie sa știe ca aceasta proba se desfașoara in aceleași condiții ca și proba de luni, de la limba și literatura romana. Astfel, evaluarea candidaților va incepe la ora 9:00,…

- Ministerul Educatei a anuntat ca 150.310 de candidati sunt inscrisi la Evaluarea Nationala pentru elevii claselor a VIII-a. Examenul incepe luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 13 iunie, este organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba si literatura…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a precizat, prin intermediul unui comunicat, cați absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris la Evaluarea Nationala 2018, conform datelor centralizate pana sambata, 9 iunie, la ora 12:00, dar de la noi afli ce faci daca nu te-ai inscris la Evaluarea Naționala 2018…

- Examenul de Evaluare Naționala la clasele a VIII-a va fi și anul acesta supravegheat de camere video! Saptamana 4-8 iunie 2018 este dedicata inscrierii la evaluarea naționala pentru elevii de clasa a VIII-a. Aceasta este și ultima saptamana de școala pentru elevii care se pregatesc pentru admiterea…