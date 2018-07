Este unul dintre cei doi elevi din judetul Constanta care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat. A terminat clasa a XII-a la Liceul International de Informatica, e pasionata de IT și vrea sa ramana acasa, in Romania. Ana Maria are in plan sa studieze la București și sa performeze la ea in țara, in domeniul pe care și l-a ales.