Rezultate BAC Vaslui 2021. Notele publicate pe edu.ro

Rezultate BAC Vaslui 2021. Absolvenții de liceu din Vaslui care au susținut saptamana trecuta probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2021 urmeaza sa afle ce note au primit și daca au promovat.Dupa ce au susținut cele trei probescrise din cadrul examenului de BAC 2021 și au avut echivalate probele decompetențe, absolvenții de liceu mai au doar un pas pentru a știi daca aupromovat examenul de maturitate. Vezi aici rezultatele la BAC 2021 in Vaslui in jurul orei 12.00Rezultatele de la Bac 2021 in Vasluisunt afișate la ora 12.00 la avizierul școlii in care au dat examenul, pepagina edu.ro -…