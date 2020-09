Rezultate Bac toamna 2020. Peste 42.700 de candidati de la sesiunea din august-septembrie a examenului de bacalaureat 2020 isi vor afla rezultatele astazi pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Peste 24.900 de candidați provin din promotia 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidați sunt din promotiile anterioare, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetarii.Pana la ora 12:00 se vor afișa primele rezultate inregistrate la probele scrise. Ulterior, va incepe etapa depunerii contestațiilor, in aceeași zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.La fel ca in prima sesiune,…