REZULTATE BAC OLT 2018 EDU.RO. Ce note au obţinut elevii REZULTATE BAC OLT 2018 EDU.RO. Absolventii de liceu din Olt afla miercuri notele pe care le-au obtinut la examenul de bacalaureat. Probele scrise ale examenului de BAC, sesiunea iunie-iulie 2018, s-au desfasurat in saptamana 25-29 iunie. Examenele au inceput cu testul de Limba si literatura romana - proba E)a). Marti, 26 iunie, a avut loc proba la Limba si literatura materna - E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana și italiana. Miercuri, 27 iunie, a avut loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la alegere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

