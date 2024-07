Rezultate BAC Neamț 2024. Elevii de clasa a XII-a din județul Neamț care au susținut examenul de Bacalaureat 2024, in sesiunea iunie-iulie, afla astazi rezultatele la BAC 2024.VEZI REZULTATE BAC NEAMT 2024!Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2024 s-au incheiat saptamana trecuta, dar candidații nu au scapat de emoții. Astazi, afla rezultatele la Bac 2024 și daca au promovat examenul de maturitate.Rezultatele de la Bac 2024 in Neamț sunt afișate la avizierul școlii in care s-a dat examenul, pe pagina edu.ro – in secțiunea Rezultate Bacalaureat 2024 – și pe site-ul Inspectoratului Școlar…