Rezultate BAC Arad 2021. Notele publicate pe edu.ro

Rezultate BAC Arad 2021. Absolvenții de liceu din Arad afla astazi, dupa ora 12.00 ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2021 și daca au promovat examenul de maturitate. Probelescrise s-au incheiat pentru absolvenții care au susținut examenul de BAC 2021, dar emoțiile continua pana la afișarea rezultatelor. Rezultatele de la Bac 2021 in Arad sunt afișate la ora12.00 la avizierul școlii in care au dat examenul, pe pagina edu.ro – insecțiunea Rezultate Bacalaureat 2021 – și pe site-ul Inspectoratului ȘcolarJudețean Arad.Lista cu rezultatele, publicata de fiecare școala in parte și pe site-ul…