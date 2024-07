Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la Bacalaureat 2024 au publicate pe bacalaureat.edu.ro, dar si la avizierele centrelor de examen. Elevii trebuie sa obtina cel putin nota 5 la fiecare proba scrisa si o medie generala de minimum 6 pentru a promova examenul. Elevii nemultumiti de note pot depune contestatii pe 8 iulie, intre…

- Rezultatele la Bacalaureat 2024 au fost publicate luni, 8 iulie, pe bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Rezultatele la BAC 2024 sunt in format anonimizat, ceea ce inseamna ca pe pagina online dedicata apar coduri in dreptul carora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2024 au fost publicate luni de Ministerul Educației, pe bacalaureat.edu.ro. Rata de promovare per total inainte de contestatii este de 76,4%, mai mare fata de anul trecut cand a fost de 72,8%. Pentru promotia curenta este de 81,5 %, fata de 78,4% in 2023. 39 de…

- SocialAu fost publicate rezultatele la Bacalaureat / 76,4%, rata de promovare – cea mai mare din 2009 pana in prezent iulie 8, 2024 10:54 Ministerul Educației a publicat astazi, 8 iulie, ora 11:30, rezultatele inregistrate in sesiunea iunie – iulie 2024 a examenului național de bacalaureat.Potrivit datelor…

- NOTE… Ministerul Educației a afișat astazi rezultatele la Bacalaureat. Dupa prima corectare a lucrarilor, in județul Vaslui nu s-a inregistrat nicio medie de 10. Cea mai mare medie este 9,98, obținuta la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, și are șanse sa devina o medie de 10, daca se va depune…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate de Ministerul Educatiei. 74,4% dintre elevi au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, a anunțat miercuri ministrul Educației. 65 de elevi au media 10.

- A doua proba scrisa a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2024 (E) c) – proba scrisa obligatorie a profilului) s-a desfașurat astazi in cele 11 centre de examen organizate in Valcea. Din cei 2397 de candidati inscrisi la aceasta proba s-au prezentat 2340, absentand 54 de candidati.…