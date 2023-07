Rezultate BAC 2023: Notele afișate la bacalaureat în funcție de cod Rezultate BAC 2023. Candidații la examenul de bacalaureat pot afla notele in funcție de codul alocat la inscrierea la examen. Notele s-au afișat la avizier, dar și pe bacalaureat.edu.ro. De asemenea, contestațiile pot fi depuse astazi pana la ora 18, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie. Rezultate BAC 2023. Notele pot fi aflate și in funcție de județ. Romania Libera a realizat un articol unde pot fi accesate site-urile in funcție de orașul in care elevii au susținut BAC-ul. Promovarea bacalaureatului sa-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competentelor lingvistice… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

