Rezultate BAC 2021: Iată unde își pot vedea absolvenții notele CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Astazi au fost afișat notele la BAC. Fiecare absolvent poate sa iși vada lucrarea verificata accesand AICI. © Sputnik / Anatolii KiriakTragedie la BAC: Unui tanar i s-a facut rau la examen și a decedat la spital Contestațiile vor putea fi depuse in termen de 48 de ore – in zilele de 27-28 iunie. Rezultatele finale, dupa examinarea contestațiilor, vor fi anunțate pe data de 4 iulie. La examenul național de bacalaureat, in anul școlar 2020/2021 au fost inscriși 16 mii 773 de candidați. Din cei 16 mii 773 de candidați, proveniți din licee… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

