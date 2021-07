Stiri pe aceeasi tema

- Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 5 iulie pana la ora 12:00 Contestatiile pot fi depuse transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.Absolventii de liceu din randul minoritatilor…

- Anul acesta, la Evaluare Naționala 2021 au fost 120 de medii de 10 in țara, de șapte ori mai puține fața de anul trecut. In județul Alba, de exemplu, au fost doar cinci medii de 10, fața de 22 anul trecut, inainte de contestații. Vezi Cine sunt cei cinci elevi din Alba care au luat […] Citește EVALUARE…

- Pentru frauda sau tentativa de frauda au fost eliminati 63 de candidati. Urmatoarea proba are loc maine cand absolventii vro sustine proba obligatorie a profilului Primele rezultate vor fi afisate in data de 5 iulie, pana la ora 12:00.La prima proba scrisa a examenului national de Bacalaureat din sesiunea…

- La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba și literatura romana) au fost prezenți 2198 de candidați din județul Alba din cei 2262 inscriși( 97% din totalul candidaților inscriși. Proba s-a desfașurat astazi, 28 iunie, in 12 centre din județul Alba. Nu…

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. In total 11727 de candidați au promovat examenul național de Bacalaureat in sesiunea de baza, pana la desfașurarea contestațiilor, ceea ce constituie 72,33% din numarul total de candidați admiși in sesiune, rata promovabilitații fiind in ascensiune cu circa 4,4 puncte…

- Un numar de 7.946 de candidati (94,27%) au sustinut vineri proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul Evaluarii Nationale, iar un candidat a fost eliminat din examen pentru tentativa de frauda, lucrarea acestuia fiind notata cu 1, informeaza Ministerul Educatiei

- Marți, 22 iunie, incep probele pentru Evaluarea Naționala 2021. Care este programa examenelor și pe ce date trebuie sa se prezinte absolvenții ciclului gimnazial pentru cele mai importante teste din viața lor de elevi de pana acum. Unde și pana la ce data te poți inscrie la Evaluarea Naționala 2021…