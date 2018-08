Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE BAC 2018, SESIUNEA DE TOAMNA. Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat sustin joi si vineri proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

- Universitatea din București anuța ca sesiunea de toamna, pentru admitere, este in perioada 3 – 20 Septembrie 2018. Cei care nu s-au inscris in sesiunea de vara pentru admiterea la licența sau master, sau n-au promovat examenul de Bacalaureat , mai au o șansa in aceasta toamna. Data limita pentru…

- Tinerii care au susținut în acest an examenul de bacalaureat au înregistrat o rata de promovabilitate de circa 64%. În urma evaluarii celor peste 11 mii de contestații depuse au fost majorate 3 005 note, astfel încât într-un final sesiunea de BAC din 2018 a fost…

- Județul Cluj se poate mandri in acest an cu cinci medii de 10 obținute la sesiunea iulie-iulie a examenului de Bacalaureat 2018, dupa rezolvarea contestațiilor. Cele trei medii de 10 au fost obținute la Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” din Cluj-Napoca, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, Colegiul…

- Este unul dintre cei doi elevi din judetul Constanta care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat. A terminat clasa a XII-a la Liceul International de Informatica, e pasionata de IT și vrea sa ramana acasa, in Romania. Ana Maria are in plan sa studieze la București și sa performeze la ea in țara,…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxa.

- REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018 EDU.RO. Absolventii de clasa a XII-a afla maine, 4 iulie, de pe portalul EDU.RO primele rezultate la examenul de Bacalaureat 2018. Notele obtinute de elevi la BAC 2018 se vor publica si pe RomaniaTV.net. Vezi aici: REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018…

- Rezultate dezastruoase in scolile din Teleorman la Evaluarea Nationala din acest an in Social / on 21/06/2018 at 14:56 / La nivel național, 73,5% dintre elevii de clasa a VIII-a care au participat la sesiunea din 2018 de la Evaluarea Nationala au medii mai mari sau egale cu 5, iar 319 absolvenți…