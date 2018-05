Rezultate Bac 2018. Note neasteptate obtinute de elevi la sesiunea speciala Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), la sesiunea speciala a bacalaureatului au fost 127 de candidati prezenti, printre care si trei absolventi ai unitatilor de invatamant militar, nominalizati de Ministerul Apararii Nationale pentru concursul de admitere in institutii de invatamant de profil din SUA. Citeste si: Bacalaureat 2018. Secretele unui eseu de nota 10 Cele mai multe medii obtinute, respectiv 33, au fost intre 9 si 9.99, iar alte 24 de medii au fost intre 8 si 8.99. Medii intre 7 si 7.99 au luat 22 de candidati, iar intre 6 si 6.99, 16 dintre ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

