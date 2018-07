Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Gorj - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Gorj vor fi afisate in 9 iulie.