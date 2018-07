Rezultate BAC 2018, Edu.ro. Notele pe judete la Bacalaureat 2018. Le vei putea vedea aici

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE BACALAUREAT 2018. Primele note obținute de candidați la examenul maturitații vor fi publicate pe edu.ro și in centrele in care a fost susținut BAC-ul miercuri, 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceasta dupa-amiaza insa a fost creata pagina speciala pentru Bacalaureat 2018 pe site-ul Ministerului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.914 locuri de munca, in data de 19 iunie 2018. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Emoții mari pentru elevi! Primele rezultate la Romana si Matematica Capacitate 2018 se vor afisa marti, 19 iunie 2018. Copiii iși vor afla primele note pana in ora 12:00, iar dupa afișarea lor la școli, ele vor fi disponibile și pe edu.ro. Rezultatele la Capacitate 2018 vor fi publicate pe site-ul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.832 locuri de munca, in data de 12 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.506, Prahova…

- Primele fotografii cu Marko Attila, refugiat in Ungaria pentru a nu fi arestat și trimis in Romania, il arata pe fostul deputat UDMR relaxat, la o terasa. Marko Attila nu se ferește sa apara in public, deși este urmarit prin Interpol, cu mandat de arestare preventiva. El a fost condamnat la cinci ani…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.584 locuri de munca, in data de 29 mai 2018. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Gluma vulgara a unui fost ministru al Educatiei; Liviu Marian Pop, in prezent senator PSD, a postat pe Facebook mesajul: ”PLM, ma duc la munca”. ”Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceți?”, a scris Pop in postare, la care a atasat o imagine in care ”Plec la munca” este scris ”PLM”,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 30.229 locuri de munca, in data de 18 mai 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.157, Prahova…