- Experții au prognozat candidatului american la președenție Joe Biden o victorie in rezultatul decisiv al alegerilor din Nevada. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la calculele Companiei de cercetare Edison Research. Biden ciștiga 49,3% din voturi in Nevada dupa numararea a 86% din buletine.…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti, Joe Biden, a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE. Cu cei 16 delegati pe care Michigan ii…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…

- Primele rezultate ale scrutinului prezidential din Statele Unite au fost anuntate in cele doua sate Dixville Notch si Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA in noaptea de luni spre marti, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Candidatul democrat Joe Biden a castigat…

- Prima dezbatere electorala dintre presedintele american in functie Donald Trump si contracandidatul sau Joe Biden pe care presa americana a calificat-o haotica si chiar un adevarat dezastru (NBC), americanii s-au grabit din nou sa caute pe Google cum sa emigreze in Canada, relateaza The Guardian.

- Hillary Clinton spune ca efortul lui Donald Trump de a fi reales președinte va fi o chestiune complicata, iar fostul candidat al democraților are un sfat pentru Joe Biden: ”Nu te recunoaște înfrânt daca scorul e strâns”. Într-o emisiune transmisa de Showtime,…