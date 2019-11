Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de AEP, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, rezultatele sunt in interiorul marjei de eroare de 2,5% al exit-poll-ului CURS-Avangarde prezentat la inchiderea urnelor.Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta,…

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

- Primele rezultate centralizate duminica seara la Gherla, dupa inchiderea urnelor de la cele 16 secții de votare, arata ca Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, conduce dupa numarul de voturi primite. Pe locul al doilea, pana la ora 23, se afla Viorica Dancila, candidatul PSD, urmata…

- Presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur al alegerilor prezidentiale. Dan Barna si Viorica Dancila, separati de 6 procente, se lupta pentru finala prezidentiala, arata EXIT Poll-urile realizate de IRES si de CURS-Avangarde. Datele au ca punct de referinta ora 19.00, asadar au mai fost…

- Au aparut primele date ale exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru alegerile prezidențiale 2019, inregistrate la ora 21:00 pentru ora 19:00, pentru primul tur de scrutin: Klaus Iohannis 39,0 % Viorica Dancila 22,5% Dan Barna 16,4% Mircea Diaconu 7,9% Theodor Paleologu 6,1% Kelemen Hunor 3,9% Viorel Catarama…

- Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata PSD, potrivit exit-poll-lui realizat de Centrul de Sociologie Urbana șiRegional – CURS, in parteneriat cu Avangarde. Klaus Iohannis (PNL) – 39% Viorica Dancila (PSD) – 22,5% Dan Barna (USR-PLUS)…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…