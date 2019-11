Rezultate alegeri prezidenţiale 2019. Codrin Ştefănescu: PSD va avea numărătoare paralelă "Da, vom avea numaratoare paralela. Și vom fi foarte vigilenți de aceasta data! Fiecare om pe care il avem in secția de votare va fi foarte atent la procesul electoral. Se va raporta imediat la nivel de județ, dupa inchiderea numaratorii. Vom avea o copie dupa fiecare proces verbal din fiecare secție de votare. Vom verifica raportarea finala. De data aceasta vom face o numaratoare in paralel și vom lua fiecare copie de proces verbal. Vom fi foarte atenți la ceea ce se petrece. Am avut cateva intalniri cu șefii de județe. Olguța Vasilescu a avut, acum doua zile, o videoconferința cu toate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

