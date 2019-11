Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri, la Brasov, ce sanse ii da candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. ”Sanse zero”, a raspuns Orban. Apoi a completat: ”Si asa e prea mult pentru ea ca a ajuns in turul doi”. CCR a validat, vineri, rezultatele primului tur al alegerilor…

- "Toti liderii care au fost devorati de partid la un moment dat, intr-o forma sau alta, au primit respectul colegilor si regretul pentru acele momente. Nu cred ca suntem acum in acea situatie in care dupa alegerile prezidentiale sa se ceara capul cuiva. Cred ca toata forta noastra, toata energia noastra…

- Presedintele USR a sperat ca va intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, mai ales ca la un moment dat a primit inclusiv telefoane de felicitare pentru rezultat.”Reactia din strada si reactia din ultimele zile si dupa participarea la dezbaterea de la Europa Fm si reactia cetatenilor…

- "Sunt foarte bucuros pentru rezultatul pe care l-a obtinut Mircea Diaconu. Merita toate felicitarile. Sute de mii de romani i-au acordat increderea. Este o situatie cu totul si cu totul aparte in ultimii 30 de ani - este cel mai mare rezultat pe care l-a obtinut un candidat independent la alegerile…

- SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Am doua sondaje. Unul terminat vineri seara și unul terminat in aceasta seara. Domnul Diaconu se afla pe locul 4 și nu reușește sa acumuleze, mai ales ca domnul Ponta a pierdut in ultimele doua saptamani din scorul pe care il inregistra la un moment dat. Imediat…

- HOROSCOP - Klaus Iohannis are un ”I” in fața, potrivit runei 9. „Sunteți pregatit sa va faceți bagajele pentru o calatorie?Astrele anunța o calatorie”. HOROSCOP - Viorica Dancila. Litera ”D” este runa 4. Este o perioada tumultoasa in aceasta perioada pentru premier. HOROSCOP- Dan…